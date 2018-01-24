Конгрессмены США заявили об антитрамповском «секретном сообществе» в ФБР

Непосредственно после выборов президента США в минюсте страны и ФБР могло существовать «секретное сообщество», которое работало против Дональда Трампа, заявили конгрессмены Джон Ратклифф и Трей Гоуди.

Они ссылаются на переписку сотрудников ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж, которые могли входить в это «сообщество», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Ратклифф заявил: «Я не утверждаю, что это было на самом деле, но когда люди используют такие термины, они должны выйти вперед и объяснить контекст».

По словам Гоуди, сразу после победы Трампа на выборах Стржок и Пейдж в переписке, «предположительно, говорили о первом собрании секретного сообщества».

В ходе общения Стржок и Пейдж, прикомандированные к спецпрокурору США Роберту Мюллеру, называли Трампа «идиотом». При этом ФБР «потеряло» их переписку.