ФБР «потеряло» переписку называвших Трампа «идиотом» сотрудников

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23 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:49  |  vz.ru
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Нападками на Россию и Китай США подрывают ВТО изнутри

Обвинения США в нарушении Россией и Китаем норм ВТО надуманныФото: Alex Milan Tracy/Zuma/Global Look Press
США снова обвиняют Россию и Китай в нарушении правил Всемирной торговой организации – якобы Москва и Пекин мешают свободе торговли. Парадокс в том, что Вашингтон, получивший в свое время в результате создания ВТО огромные прибыли, теперь искусственно создает кризис в этой организации. Зачем это ему нужно и при чем здесь Россия? Подробности...
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Американский посол сделал символичный шаг для успеха своей миссии в России

Джон Хантсман измерил градус американо-российских отношенийФото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Посол США в России Джон Хантсман выбрал необычный для американца способ ознакомиться с русской жизнью – он окунулся в прорубь в Ново-Иерусалимском монастыре. Посол объяснил это тем, что хочет стать специалистом по русским традициям. Подобный жест Хантсмана можно только приветствовать – хотя в его карьере бывали жесты и не столь удачные. Подробности...
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Узаконить сожительство в России мешают европейские гей-браки

Сожительство превращается в аналог полноценного брака через два года при наличии детей и через пять лет, если детей у пары нетФото: Bill Ling/moodboard/Global Look Press
Российские законодатели обсуждают возможную реформу юридического понятия брака – предложено считать законными не только зарегистрированные, но и фактически сложившиеся отношения. Как именно предполагается уравнять в правах законных супругов и сожителей (в полицейской терминологии), в чем вообще смысл подобных нововведений и насколько велик шанс, что они станут реальностью? Подробности...
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Кризис в Африне искусственно спровоцирован США

В будущем государственном устройстве Сирии курдам почти наверняка была бы гарантирована широкая автономияФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Про новую горячую точку на карте Сирии – населенный курдами Африн – нужно знать то, что текущий кризис был прямо спровоцирован США. При этом курды лукавят, говоря о «предательстве России»: они сами выбрали свою судьбу, поддавшись на американскую провокацию. А итоги всего этого грозят быть чрезвычайно болезненными для Сирии. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Домашний ад калифорнийской окраины

Галина Гужвина, преподаватель математики в Политехническом институте (Ecole Centrale) г. Лиона, Франция
Тринадцать детей были обнаружены полицией в семейном доме в Перрисе, штат Калифорния, в состоянии крайнего истощения и в условиях предельной антисанитарии. Это был целый домашний концлагерь, устроенный их родителями. Подробности...
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Россия не предавала курдов

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Курды заявили о «предательстве» России. Россия не предавала курдов – потому что она никогда ничего им не обещала. Да, Россия десятилетиями поддерживала курдов – но это было в другой геополитической ситуации. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Политика как бизнес и Грудинин весь в бледном

Александр Христофоров, журналист
Дискурс «крепкого хозяйственника Павла Грудинина» интенсивно смещается в «олигархическую» сторону, а нарисованный поначалу «образ в белом» стремительно бледнеет под прицелами экспертов и журналистов. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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      Путин окунулся в прорубь

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      Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России

      В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом году
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        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          ФБР «потеряло» переписку называвших Трампа «идиотом» сотрудников

          23 января 2018, 06:03

          Текст: Антон Антонов

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          Смс-переписка состоявших в интимной связи сотрудников ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж потеряна, сообщил министр юстиции страны Джефф Сешнс.

          Он сказал, что было изучено более 50 тыс. смс-сообщений на серверах ФБР, но бюро «не смогло сохранить смс-сообщения приблизительно за пять месяцев» (декабрь 2016 года – май 2017 года), передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

          Сешнс заявил, что будут использованы «все средства» для выяснения причин случившегося и изъятия сообщений «из другого источника».

          «В случае успеха мы немедленно передадим все комитетам Конгресса», – сказал министр, добавив, что последуют «дисциплинарные действия», если причиной «пропажи» окажется «злой умысел».

          Напомним, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что действия обменивавшихся сообщениями агентов ФБР, прикомандированных к спецпрокурору США Роберту Мюллеру, равносильны государственной измене. В ходе общения сотрудники ФБР называли Трампа «идиотом».


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