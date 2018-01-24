Американские ядерщики заявили о работе на пределе возможностей

Руководитель Национального управления по ядерной безопасности (НУЯБ) США Фрэнк Клотц рассказал о том, что его ведомство работает в полную меру своих возможностей в преддверии запуска программ по созданию двух новых видов ядерных боезарядов морского базирования, передают западные СМИ.

Как пишет Defense News, главу НУЯБ попросили прокомментировать обнародованную ядерную доктрину США, в которой, в частности, говорится о создании крылатой ракеты морского базирования.

«Мы никогда не осуществляли более одной программы продления срока годности (ядерных боеголовок) единовременно после завершения холодной войны. Сейчас же мы по сути реализуем четыре (таких программы). Что касается кадров, то мы в значительной степени работаем в полную меру своих возможностей, но мы нанимаем больше (человек). Что касается материалов, необходимых для данной работы, то мы в значительной степени работаем на пределе своих возможностей», – передает ТАСС слова Клотца.

Он отказался комментировать детали проекта доктрины, но сказал, что НУЯБ работает «в полную силу».

Большую роль Клотц отвел финансированию управления, на модернизацию которого потребуется 350 млрд долларов в течение следующих 30 лет.

Напомним, The Wall Street Journal сообщал, что Пентагон проталкивает ядерные вооружения нового типа, использование которых должно быть закреплено в новой атомной стратегии США. Помимо уже обсуждавшейся ядерной боеголовки малой мощности для ракет Trident, речь идет о разработке крылатой ракеты морского базирования на основе «Томагавка».

Перевооружение объясняют необходимостью защиты от России и Китая.