Американские ядерщики заявили о работе на пределе возможностей

Взгляд
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Иностранная фальшивка вытесняет из российских магазинов настоящий сыр

То, что выглядит как сыр, далеко не всегда является таковымФото: Александр Рюмин/ТАСС
Запрет на поставки европейского сыра в Россию, казалось бы, должен был привести к расцвету отечественного производства – но все оказалось куда сложней. Российские производители разоряются из-за массовых поставок импортной фальшивки, которая выглядит в магазинах как настоящий сыр, но стоит гораздо дешевле. Свою роль в таких махинациях сыграли, разумеется, Украина и Белоруссия. Подробности...
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«Единой России» предложили новые варианты названия

Бренд «Единая Россия» создали 16 лет назад Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер ШаймиевФото: Сергей Величкин/РИА Новости
Руководство «Единой России» признало, что не всегда выглядит в глазах электората наилучшим образом, и собирается «перенастроить» партию. Речь идет «и о смысловой перезагрузке партии, и об актуализации фирменного стиля». Не исключено, что среди прочего будут предлагаться самые радикальные идеи, в том числе о переименовании ЕР. И идеи нового названия уже высказываются. Подробности...
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает ботаников

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
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Американцы стыдятся своего голода

О кризисе с нехваткой продовольствия в США говорят с 2009 годаФото: Christopher Aluka Berry/Reuters
О том, что средний класс США стремительно нищает, теперь говорят открыто. Но то, что многие модные диеты, включая веганство, связаны с банальной нехваткой денег на продукты, признавать пока стесняются. В 2016 году к «новым голодным» относили 41,2 млн американцев. Неужели «страшилки», некогда изобретаемые советской пропагандой, стали реальностью? Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Дональд Трамп готовится к «ограниченной ядерной войне»

Дмитрий Родионов, политолог
Казалось бы, кризис вокруг Корейского полуострова начал худо-бедно разрешаться. Северная и Южная Корея уже договорились о том, что северяне примут участие в Олимпиаде, пройдут на открытии одной колонной. Но не тут-то было. Подробности...

Все извращено – от гимна до исторических персонажей

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
А почему бы не снять черную комедию о любовных похождениях Кеннеди? Представляю Джима Керри в роли Джона, который сбегает с заседания Генассамблеи ОНН, чтобы в туалете отодрать девку. Подробности...
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Союзники по блоку НАТО воюют между собой

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Условия, выдвинутые Россией, курдов не устроили. Что ж, это их выбор. Мы рассказали курдам о готовящейся против них операции, предложили свою помощь, объяснили, чего хотим взамен. Ну и где тут предательство? Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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      Путин окунулся в прорубь

      Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Американские ядерщики заявили о работе на пределе возможностей

          24 января 2018, 07:40

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Руководитель Национального управления по ядерной безопасности (НУЯБ) США Фрэнк Клотц рассказал о том, что его ведомство работает в полную меру своих возможностей в преддверии запуска программ по созданию двух новых видов ядерных боезарядов морского базирования, передают западные СМИ.

          Как пишет Defense News, главу НУЯБ попросили прокомментировать обнародованную ядерную доктрину США, в которой, в частности, говорится о создании крылатой ракеты морского базирования.

          «Мы никогда не осуществляли более одной программы продления срока годности (ядерных боеголовок) единовременно после завершения холодной войны. Сейчас же мы по сути реализуем четыре (таких программы). Что касается кадров, то мы в значительной степени работаем в полную меру своих возможностей, но мы нанимаем больше (человек). Что касается материалов, необходимых для данной работы, то мы в значительной степени работаем на пределе своих возможностей», – передает ТАСС слова Клотца.

          Он отказался комментировать детали проекта доктрины, но сказал, что НУЯБ работает «в полную силу».

          Большую роль Клотц отвел финансированию управления, на модернизацию которого потребуется 350 млрд долларов в течение следующих 30 лет.

          Напомним, The Wall Street Journal  сообщал, что Пентагон проталкивает ядерные вооружения нового типа, использование которых должно быть закреплено в новой атомной стратегии США. Помимо уже обсуждавшейся ядерной боеголовки малой мощности для ракет Trident, речь идет о разработке крылатой ракеты морского базирования на основе «Томагавка».

          Перевооружение объясняют необходимостью защиты от России и Китая.


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