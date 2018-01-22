Украина передала в управление ВБ золотовалютные резервы на 1 млрд долларов

Национальный банк Украины передал часть своих золотовалютных резервов на сумму до 1 млрд долларов в управление Всемирному банку (ВБ), заявил замглавы НБУ Олег Чурий.

«На сегодня часть ЗВР находится в управлении ВБ. Эта сумма составляет до 1 млрд долларов», - передает его слова «Интерфакс».

Благодаря этому Украина получает доступ к результатам экономических исследований ВБ, консультациям банка, а также возможность дистанционного обучения в американских институтах и университетах.

ЗВР Украины, как сообщала газета ВЗГЛЯД, выросли – на 1 января 2018 года они составили 18,8 млрд долларов. Однако это вдвое меньше, чем в 2010 году, при этом часть ЗВР может быть потрачена только на оплату старых долгов МВФ.