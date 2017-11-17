Перед украинскими долгами бессильно даже золото

Госслужба геологии и недр Украины радуется крупному достижению – в стране открыто новое месторождение золота. Собственный драгоценный металл стал бы большим подарком для погрязшего в долгах Киева, да только вот в чем проблема: все предыдущие попытки добыть золото в незалежной являют собой примеры сокрушительного провала. Но даже если на этот раз все получится, какими будут последствия?

Украинские геологи обнаружили крупное месторождение золота в Раховском районе Закарпатской области, сообщили в Госслужбе геологии и недр Украины.

Новое месторождение, содержащее запасы на уровне 2,4 т, было обнаружено в результате проведенных Раховской геолого-поисковой партией Львовской ГРЭ буровых, горных и лабораторных работ. Заявляется, что эти результаты говорят о перспективности проведения дальнейших геолого-разведочных работ в Раховском районе. Направлены они будут «на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений».

Для Украины, которая погрязла в долгах перед внешними кредиторами, было бы неплохо, если бы в стране неожиданно началась «золотая лихорадка». Так, по некоторым оценкам, страна в целом имеет неплохие запасы золота – 2400 тонн. Каждое месторождение содержит 3–15 г/т. Учитывая, что стоимость одной тонны золота сейчас составляет около 43 млн долларов, общую стоимость украинского драгметалла можно оценить чуть более чем в 100 млрд долларов. Потенциально, конечно – потому что этот металл еще нужно добыть и продать.

В любом случае данная сумма существенно больше текущей долговой нагрузки страны. Так, на 1 декабря 2017 года государственный и гарантированный государством долг Украины составляет 2,062 трлн грн. Он вырос на 353% по сравнению с началом 2014 года, когда к власти в стране пришел Петр Порошенко. В долларах этот долг составляет 76,33 млрд, или 84% ВВП страны. Это критический уровень долговой нагрузки.

Из общей суммы госдолга Украины внешний долг составляет порядка 38,5 млрд долларов, 70% его номинировано в иностранной валюте. «Девальвация гривны на 10% увеличивает уровень государственного долга примерно на 5,5% от ВВП. Более того, условия реструктуризации госдолга таковы, что не оставляют Украине шансов на выживание. К примеру, украинской экономике прогнозируют трехпроцентный рост ВВП с 2018 года. Если рост продолжится и дальше, то уже с 2021-го ежегодно в течение 20 лет как минимум 10–20 млрд долларов Украина будет выплачивать своим кредиторам», – отмечает Александр Колтунович из «Украинского выбора».

Украина оказалась в кабальной зависимости от внешних кредиторов на долгие десятилетия вперед. Спрятанное в земле золото, конечно, могло бы ситуацию улучшить, однако все это больше надежда на чудо, чем на реальное спасение.

Для начала, на сто процентов верить экспертным оценкам по запасам золота в украинской земле нельзя. Для подтверждения запасов нужны серьезные и дорогостоящие геологические исследования.

Во-вторых, разработка месторождений – непростой процесс, на который уходят годы и огромные средства. Нет никаких гарантий, что изучаемое месторождение окажется коммерчески выгодным для разработки или средства, выделенные на геолого-разведочные работы, не разворуют.

Украине осталось в наследство от Советского Союза много того, на чем она неплохо зарабатывает – и советское вооружение, которое было распродано, и та же украинская газотранспортная система. Но вот в геологоразведку золота на Украине деньги в советское время не вкладывались, они шли на разработку более выгодных месторождений в других республиках. Став самостоятельным государством, Украина уже делала попытки стать серьезным золотодобытчиком – но безрезультатно.

При Леониде Кравчуке Украина строила амбициозные планы – начать извлекать ежегодно по четыре–пять тонн золота. Однако геологические исследования шли медленно, план провалился. При Леониде Кучме попытку повторили, были приняты госпрограммы до 2005 года по разработке семи месторождений. Геологи получили госфинансирование, но вскоре работы прикрыли из-за малой прибыльности. В 1998 году появилась новая программа по развитию добычи золота на Мужиевской территории, однако опять дальше разговоров дело не пошло. Постоянная смена власти в стране приводила к тому, что на предприятиях появлялись новые хозяева, которые мало что успевали сделать, кроме как украсть выделяемые средства.

Велика вероятность, что и по новому месторождению Украина так и не добьется результата. И даже если на этот раз вдруг мечты станут реальностью, чтобы спасти Украину, потребуется найти куда больше месторождений, и куда более крупных.

Запасы обнаруженного нового месторождения в 2,4 тонны – довольно скромные. Директор корпоративных рейтингов агентства «АКРА» Максим Худалов говорит, что подтвержденные запасы золота на Украине оцениваются всего в 40 тонн, передает РБК. В России стратегическим месторождение становится, только если его запасы оцениваются не менее чем в 50 тонн.

«Если запасы месторождения – 2,4 тонны, а тонна золота стоит около 43 млн долларов, то получаем общую выручку в размере 107 млн долларов. Но это не доходы бюджета Украины, а доходы золотодобывающей компании, которые будут на протяжении нескольких лет добычи. Из них надо будет вычесть пока неизвестные расходы, и на выходе получится прибыль, тоже неизвестно какая, так как мы не знаем себестоимость унции на новом месторождении», – говорит вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

Доходы бюджета от разработки этого месторождения будут складываться из стоимости лицензии и налогов, которые заплатит золотодобывающая компания. «Если же Украина захочет выкупить добытое золото, например в резервы, то Нацбанк Украины будет это делать по рыночным ценам. На сегодня ему придется заплатить ровно те же самые 107 млн долларов. Если золото будет дорожать, а несколько последних лет оно дорожает на 7–8% в год, то ежегодные доходы страны от размещения резервов в золото будут на уровне 7–8 млн долларов», – отмечает Вязовский.

Для сравнения: в России добывается около 250 тонн золота в год, из которых ЦБ РФ скупает в резервы по рыночным ценам порядка 200 тонн. Российский регулятор ежегодно тратит на скупку золота внутри страны примерно 8,5 млрд долларов.

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Для золотовалютных резервов Украины скупка золота с нового месторождения – капля в море. ЗВР, как известно, служат залогом стабильности нацвалюты и в целом финансового положения государства. Для кредиторов ЗВР – это гарантия того, что страна может выполнить свои финансовые обязательства. С этим у Украины пока большие проблемы. В 2014 году ЗВР Украины снизились до рекордно низкого за последнее десятилетие уровня – 7,5 млрд долларов, что привело к жесточайшему кризису, девальвации гривны и инфляции.

Постепенно ЗВР выросли – на 1 января 2018 года они составили 18,8 млрд долларов, но это все равно вдвое меньше, чем в 2010 году (34,5 млрд). Кроме того, в ЗВР прячутся кредиты МВФ, которые могут тратиться только на оплату старых долгов МВФ. Пустить их, например, на поддержку курса гривны нельзя. В итоге украинская валюта ставит один рекорд падения за другим. В этом году эксперты ожидают дальнейшей девальвации гривны.