Эрдоган предостерег США от посягательства на границы Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с операцией в сирийском Африне призвал США не провоцировать Турцию и не посягать на ее границы, по его словам, Анкара «не будет это долго терпеть».

«Не покушайтесь на наши границы, не провоцируйте нас. Иначе у нас терпения не хватит. Я это и уважаемому (экс-президенту США Бараку) Обаме говорил. Жаль, что так и не получил ответа», - передает его слова РИА «Новости».

Эрдоган подчеркнул, что операция в Африне – «наша народная борьба», и курдам, которые говорят, что за ними стоит Вашингтон, не удастся справиться с турецким народом.

Он также напомнил, что США оказывали курдам военную поддержку в Сирии, направив им 5 тыс. грузовиков с оружием.

Эрдоган также добавил, что сирийские курды из «Сил народной самообороны» не могут рассчитывать на помощь США в борьбе против Турции, передает ТАСС.

Между тем, в ходе беседы главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу представитель Парижа призвал Турцию «действовать сдержанно» в контексте ухудшения гуманитарной ситуации в сирийских регионах.

Операции турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье. Турция собирается создать в этом районе 30-километровую зону безопасности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже пообещал скорое завершение операции.