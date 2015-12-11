«Расстрелянная» певица из КНДР приехала в Сеул для участия в открытии Олимпиады

Северокорейская певица Хен Сон Воль, о «публичном расстреле» которой сообщали СМИ пять лет назад, приехала в воскресенье в Сеул, чтобы готовиться к участию в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

Хен Сон Воль, как сообщалось пять лет назад, была якобы расстреляна как бывшая любовница лидера КНДР Ким Чен Ына. Однако в воскресенье она прибыла в Сеул, чтобы вместе со своей группой «Моранбон» начать подготовку к открытию зимних Олимпийских игр в феврале, сообщает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что в Южную Корею прибыла делегация из КНДР для подготовки к участию в Олимпиаде.

В декабре 2015 года Хен Сон Воль уже появлялась на публике после того, как южнокорейские СМИ распространили слухи о ее казни в 2013 году.