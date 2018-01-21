Делегация КНДР прибыла в Южную Корею

Делегация КНДР в составе семи человек прибыла в Южную Корею для подготовки выступления северокорейских артистов в рамках зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Члены северокорейской делегации, в состав которой вошли лидер музыкального коллектива «Моранбон» Хен Сон Воль и руководитель оркестра «Унхасу», ныне директор одного из департаментов министерства культуры КНДР Квон Бон Хек, пересекли границу с Южной Кореей, передает ТАСС со ссылкой на Ренхап.

Делегация осмотрит объекты в Сеуле и городе Каннын, где запланированы выступления северокорейских музыкантов.

Накануне МОК принял решение об участии спортсменов из КНДР в Олимпиаде.

В Сеуле сообщали, что на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане спортсмены из КНДР и Южной Кореи могут пройти под флагом объединения.