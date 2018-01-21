Грудинин и Зюганов возложили цветы к мавзолею Ленина

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов и кандидат на пост президента России Павел Грудинин возложили цветы к мавзолею Владимира Ленина в Москве в годовщину смерти революционера.

«Я считаю, что мы все обязаны своей … историей ленинской эпохе. Ленинская эпоха открыла новый мир, который, по сути дела, сумел поднять страну к высотам космоса, к высотам победы в мае 1945 года, обеспечить достойную жизнь каждого гражданина», – приводит слова Зюганова РИА «Новости».

Грудинин напомнил, что является директором совхоза имени Ленина.

«Этим все сказано», - сказал Грудинин.

Он отметил, что ни секунды не жалеет, что совхоз так и не переименовали, хотя предложений от властей сделать это было очень много. По его словам, идеи Ленина «захватили весь мир».

В церемонии приняли участие депутаты Госдумы, региональных парламентов.

Ленин умер 21 января 1924 года – после продолжительной болезни, начавшейся у него в мае 1922.

Сейчас количество зарегистрированных претендентов на должность президента России превышает 60 человек: это Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.