Times увидела «пропаганду Кремля» в фильме Бондарчука о вторжении инопланетян

В рецензии британской газеты Times на российский фантастический фильм «Притяжение» почти ничего не сказано про картину режиссера Федора Бондарчука, зато постоянно упоминается российский президент Владимир Путин.

Газета, в частности, называет Бондарчука «сторонником Путина», а героя Олега Меньшикова – полковника Лебедева – британское издание сочло «похожим на Владимира», передает РИА «Новости».

Кроме того, в рецензии проводятся параллели между российским кино о вторжении инопланетян и фильмом «Триумф воли» о съезде НСДАП, снятом по заказу Адольфа Гитлера. «Конечно, пропаганда не всегда так уж плоха и, как доказал «Триумф воли» Лени Рифеншталь, может производить сильное эстетическое впечатление», – говорится в статье.

При этом автор рецензии посчитал «Притяжение» «нудным» фильмом – за исключением «нескольких боевых сцен».

Как отметили в российском посольстве в Лондоне, британские журналисты «не осилили суть фильма». «Фильм несет в себе идею взаимопонимания», – говорится в сообщении диппредставительства в Twitter. «Рыба не разглядела воду», – добавили российские дипломаты.

В российском посольстве также посоветовали британцам сходить в кино и оценить фильм самостоятельно.

Фильм «Притяжение» вышел в широкий прокат в Великобритании и Ирландии в четверг, 18 января. Картину показывают на русском языке с английскими субтитрами.

В 2017 году фильм «Притяжение» вошел в десятку самых кассовых фильмов в России.