Российский фильм «Притяжение» выйдет на экраны в Британии и Ирландии

В предстоящий четверг, 18 января, фантастический фильм Федора Бондарчука «Притяжение» выходит в широкий прокат в Великобритании и Ирландии, сообщили в компании Art Pictures Studio.

Отмечается, что «Притяжение» 18 января покажут в формате IMAX 3D в более чем 30 кинотеатрах в Лондоне, Кардиффе, Ливерпуле и других городах, передает «Интерфакс».

«Для Великобритании это является абсолютно беспрецедентным событием, никогда до этого фильм на иностранном языке не выходил на таком большом количестве экранов IMAX», – отметили в компании.

Фильм выйдет на русском языке с английскими субтитрами.

Напомним, ранее в Фонде кино сообщили, что в 2017 году фильм «Притяжение» вошел в десятку самых кассовых фильмов в России.

Газета ВЗГЛЯД отмечала коммерческий успех «Притяжения», сборы которого в декабре составили 1,07 млрд рублей при бюджете в 380 млн.