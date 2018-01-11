Российское кино в 2017 году установило рекорд по посещаемости и сборам

В 2017 году совокупные кассовые сборы российского кинопроката составили 53,6 млрд рублей, сообщили в Фонде кино.

Отмечается, что за прошлый год совокупный бокс-офис национального кинопроката вырос на 10,9% по сравнению с 2016 годом, когда этот показатель составил 48,4 млрд рублей, передает «Интерфакс».

За год посещаемость выросла на 11,4%: в 2017 года российские кинотеатры продали 213,4 млн билетов, а в 2016 году – 191,9 млн.

Таким образом, отметили в Фонде кино, показатели сборов и посещаемости российского кино в 1,5 раза превысили показатели 2016 года, также считавшегося рекордным.

В 2017 году кассовые сборы отечественных фильмов составили 13 млрд рублей, в то время как годом ране этот показатель составлял 8,6 млрд рублей.

Посещаемость российского кино в 2017 году увеличилась на 55,4% (54,7 млн зрителей против 35,2 в 2016 году).

Доля российского кино составила 25,6% совокупной посещаемости кинотеатров и 24,3% совокупных сборов, преодолев отметку в 20% впервые с 2010 года.

Всего в широкий прокат вышел 471 фильм, в том числе 123 отечественных ленты (в 2016 году на экраны вышли 156 российских картин).

В десятку самых кассовых фильмов 2017 года вошли «Движение вверх», «Последний богатырь» и «Притяжение».

Напомним, в декабре режиссер Никита Михалков на съезде Союза кинематографистов заявил, что российский кинематограф начал выходить из тяжелого кризиса, поскольку зрители вернулись в кинозалы, чтобы смотреть фильмы, которые уже не «опускают их на дно».