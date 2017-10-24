Молдавия собралась выставить счет России за «оккупацию» Приднестровья

Россия «нарушает нормы международного права», с Москвы нужно взыскать миллиарды долларов за «оккупацию» Приднестровья, заявил спикер молдавского парламента Андриан Канду в интервью Latvijas Avize.

«Российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое как присутствие российской армии в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине», – приводит его слова РИА «Новости».

Он выразил надежду на то, что вопрос присутствия российских военных в Приднестровье попадет в поле зрения ООН.

«Мы намерены нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет», – заявил Канду. При этом на вопрос о том, намерен ли Кишинев запросить денежную компенсацию и за «советскую оккупацию», спикер парламента ответил уклончиво. Он сказал, что молдавская общественность еще не готова к этому, так как нельзя «абсолютно во всем винить советскую оккупацию». Он не исключил, что комиссия по «советской оккупации» будет создана в будущем.

Напомним, Генассамблея ООН не стала рассматривать запрос Молдавии о включении в программу ГА вопроса о российских миротворцах, а Приднестровье отказалось обсуждать предложение о выводе российских миротворцев.