Захарова напомнила Вашингтону про «зачистку» Фергюсона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение Вашингтона созвать специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Иране, напомнив о подавлении в США движения Occupy Wall Street и «зачистке» Фергюсона.

«Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее во вторник пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс заявила, что администрация президента Соединенных Штатов считает беспорядки в Иране «естественным народным восстанием». Кроме того, в связи с событиями в Иране США собрались созвать в ближайшие дни специальные заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке и Совета ООН по правам человека в Женеве.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках разжигания «персидской весны» в Иране.

Напомним, 10 августа 2014 года в американском Фергюсоне полицейский застрелил 18-летнего чернокожего подростка Майкла Брауна, после чего на улицах города в течение нескольких дней происходили столкновения полиции и местных жителей, возмущенных убийством.