Из Латвии собираются депортировать задержанного журналиста ТВЦ

Журналист российского телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев задержан в Риге и будет депортирован из Латвии.

Как рассказал сам Курлаев местному радио «Балтком», он прилетел в Ригу 1 января и остановился в гостинице. Позже он был задержан в одном из магазинов города с формулировкой «пожизненный запрет на въезд в Латвию».

«Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также там было сказано что-то об угрозах государству», – передает ТАСС слова Курлаева.



По словам Курлаева, в данный момент он находится в полиции и скорее всего будет депортирован из страны.

«Меня не отпустили. Я так понимаю, что меня будут депортировать. Сейчас меня из полиции привезут в ведомство, занимающееся депортацией, после меня будут провожать до самолета», – рассказал журналист.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала, что латыши сорвали «сепаратистские планы Кремля» в неожиданном месте.