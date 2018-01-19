Российские военные провели учения с «сирийскими приемами»

Российские военнослужащие на учениях в Оренбургской области ликвидировали условное бандформирование, использовав приемы разведки, ранее примененные в ходе кампании в Сирии, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Всего в учениях, которыми руководит командующий 2-й общевойсковой армией генерал-майор Рустам Мурадов, получивший звание героя России после возвращения из Сирии, участвуют более 10 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».

«Основные маневры прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области, где подразделения апробировали новые способы ведения боя. По замыслу учений, войска должны были уничтожить крупное незаконное вооруженное формирование без непосредственного соприкосновения с противником», – сообщили в ЦВО.

В ходе учений военнослужащие использовали для уничтожения «противника» средства разведки и подразделения огневого поражения, координированные автоматическими системами управления.

Координаты целей и данные корректировщиков поступали с беспилотников и средств наземной разведки за несколько секунд, что позволяло в реальном времени контролировать эффективность огневых налетов и проводить их корректировку.

Напомним, ранее президент Владимир Путин на встрече с офицерами, участвовавшими в операции заявил, что Россия внесла основной вклад в разгром террористов в Сирии.