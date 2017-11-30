Путин: Россия внесла основной вклад в разгром террористов в Сирии

Россия внесла основной вклад в разгром террористов в Сирии, память о героях, погибших в арабской республике, будет укреплять нашу решимость в борьбе с терроризмом, заявил президент Владимир Путин на встрече с офицерами, участвовавшими в операции.

Путин добавил, что более 48 тыс. российских военнослужащих приняли участие в операции в Сирии за два года, передает РИА «Новости».

«Это представители практически всех воинских профессий: летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, саперы, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы и тылового обеспечения, офицеры органов управления и военные советники», – сказал Путин.

Как подчеркнул президент, каждый российский военный в Сирии действовал мужественно и решительно.

После этих слов Путин начал вручать государственные награды военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии.

Звания Героя Российской Федерации удостоен главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин, контр-адмирал Валерий Варфоломеев, генерал-майор Геннадий Жидко, генерал-майор Александр Матовников, генерал-майор Рустам Мурадов, ефрейтор Денис Портнягин.

Кроме того, Орденом Святого Георгия IV степени награждаются подполковник Денис Клетенкин и генерал-лейтенант Александр Лапин. Ордена Мужества удостоены полковник Артур Люфт и майор Максим Маколкин.

Капитан Александр Захаров награждается медалью «За отвагу», а сержант Антон Кирюшин – Медалью Жукова. Кроме того, старший сержант Татьяна Ковалева награждена Медалью Суворова.

На торжественное мероприятие приглашены более 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооруженных сил России.