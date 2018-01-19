В бурятской школе нашли тайник нападавшего с коктейлем Молотова

Правоохранители обнаружили в бурятской школе, где в пятницу произошло нападение на учеников, тайник за батареей, который организовал Антон Бичивин.

В тайнике находился коктейль Молотова. Как сообщает Telegram-канала Mash, вероятно, Бичивин собирался подняться этажом выше после нападения в кабинете на третьем.

После нападения на семиклассников Бичивин попытался покончить с собой. Он разбил стекло в кабинете, ударил себя в грудь ножом и выпрыгнул из окна. Однако его падение смягчил сугроб, а внизу подростка сразу задержали сотрудники полиции.

Кроме того, стало известно, что задержан третий подозреваемый в нападении на школу. Им оказался Илья Седов. Полиция не исключает, что акцию Антон Бичивин, Александр Рогальский и Илья Седов спланировали втроем.

Известно, что Антон Бичивин в пятницу утром кинул бутылку с коктейлем Молотова в аудиторию, где занимался седьмой класс, после чего напал с топором на учителя и учеников. Однако данные о нападавших до сих пор разнятся. По разной информации, их было от одного до трех.

Также разнятся данные о пострадавших. По разной информации, ранены от четырех до семи человек. Одной из девочек подростки отрубили палец, еще одному мальчику повредили спину, учительница, пытавшаяся защитить детей, госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

Возможным мотивом преступления названа выставленная нападавшему девятикласснику плохая оценка по русскому языку.