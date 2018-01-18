Механик-водитель танка погиб под Челябинском

В Челябинской области в среду, 17 января, военнослужащий погиб в ходе плановых занятий по вождению боевых машин, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«В ходе плановых занятий по вождению боевых машин в результате грубого нарушения требований безопасности получил травмы несовместимые с жизнью механик-водитель танка», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что для установления причин и обстоятельств трагедии на месте работает комиссия штаба ЦВО.