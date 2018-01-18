Девочка-подросток погибла на горнолыжной трассе в Башкирии

По факту гибели 14-летней спортсменки из Магнитогорска на горнолыжной трассе в Башкортостане завели уголовное дело, сообщила старший помощник главы республиканского СУ СК Светлана Абрамова.

Отмечается, что по факту обнаружения тела 14-летней жительницы Магнитогорска на горнолыжной трассе недалеко от озера Банное в Абзелиловском районе Башкортостана заведено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что 17 января в горнолыжный центр Башкортостана девочка приехала из Челябинской области в составе группы из 11 членов клуба «Металлург-Магнитогорск» в сопровождении тренера.

При объезде установленных тренером флажков во время очередного спуска по квалификации «гигантский слалом» девочка упала и ударилась головой об камень за пределами трассы. От полученной травмы они скончалась на месте.

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