В Подмосковье подросток умер в бассейне во время тренировки

Во вторник в бассейне «Чайка» города Пересвет Московской области во время тренировки умер подросток, сообщает районная администрация.

«Во время тренировки, находясь в воде, спортсмен почувствовал себя плохо и перестал держаться на воде. Тренер оказывал первую медицинскую помощь, немедленно была вызвана скорая помощь, однако спасти атлета не удалось. Причина смерти устанавливается. При министерстве спорта Московской области создана специальная комиссия, которая проведет собственную проверку случившегося», – сообщается на сайте администрации Сергиево-Посадского района.

Тренировкой руководил тренер первой категории Евгений Майоров, говорится в пресс-релизе.

Спортсмен 2004 года рождения занимался плаванием с 2013 года, имел третий спортивный разряд по плаванию.

В справке, выданной 30 августа Московским научно-практическим центром медицинской реабилитации, говорится, что подросток был допущен к тренировкам и соревнованиям по плаванию.

В конце декабря в Москве школьница умерла на уроке физкультуры, за день до этого подросток на уроке физкультуры в Новой Москве сломал позвоночник.

Ранее министр образования и науки Ольга Васильева заявляла, что на уроках физкультуры в 2016–2017 учебном году в России погибли 211 школьников.