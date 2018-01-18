Ученикам пермской школы в первый день после поножовщины разрешили не приходить

Минобразования Пермского края в первый учебный день после драки с поножовщиной в пермской школе №127 рекомендовало приходить в школу по желанию и состоянию ребенка, сообщила начальник управления общего образования ведомства Лариса Калинчикова.

«Выходят дети по желанию, по состоянию. Мы рекомендуем родителям и классным руководителям смотреть особо внимательно на детей. Если ребенок чувствует себя не очень хорошо, мы рекомендуем все-таки оставаться пока дома, со специалистами, с родителями – получить консультацию необходимую. Если же ребенок комфортно себя чувствует – мы рекомендуем сегодня начать учебный процесс», – передает РИА «Новости» слова Калинчиковой.

Тем временем директор школы Татьяна Цейтлина заявила, что дети в первый учебный день после ЧП возвращаются за парты с хорошим настроением, почти никто из учеников не остался дома.



«Во всех классах сегодня восстановлен учебный процесс. Дети в школу пришли, отсутствуют буквально несколько человек, выясняются причины, в основном – по болезни. Дети пришли с хорошим настроением, детей наблюдают педагоги, работают психологи», – сказала Цейтлина.

Кроме того, Калинчикова рассказала, что организацию «Аякс-безопасность», которая занималась охраной пермской школы №127, поменяли на другую фирму.



«Усилены меры безопасности – поменяли фирму – сейчас это охранное предприятие «Цербер» – (выбрано) по желанию родителей. Проведена очень серьезная психологическая работа - и с учителями, и с детьми в первую очередь, и конечно, с родителями», – сказала Калинчикова.

По ее словам, рабочую встречу со всеми специалистами, которые оказывают психологическую помощь после ЧП, проведут в четверг.

«Мы собираем рабочую встречу, чтобы обговорить некий рабочий план, как двигаться дальше, какую помощь нужно оказать абсолютно всем нуждающимся, поэтому сегодня у нас координация действий специалистов и психологов по оказанию помощи», – рассказала Калинчикова.

Напомним, резню в школе № 127 в Перми в понедельник устроил 16-летний бывший ученик школы Лев Биджаков вместе со своим другом Александром Буслидзе. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая 17 ножевых ранений.

Сообщалось также, что в четверг школа снова открылась.