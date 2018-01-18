Тиллерсон заявил о нарушении Россией режима санкций против КНДР

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон утверждает, что Россия якобы выполняет не все санкции, введенные в отношении Северной Кореи.

Тиллерсон заявил, что для США это «очевидно». Кроме того, по словам госсекретаря, якобы «есть некоторые доказательства» того, что Россия «может препятствовать» определенным санкциям, передает ТАСС.

В частности, речь идет о санкциях, касающихся поставок топлива.