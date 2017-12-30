МИД России опроверг данные СМИ о поставках нефти в КНДР

Россия не поставляет нефть в Северную Корею и в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении этой страны, заявили в пресс-службе МИД.

В министерстве напомнили также, что на поставки топлива существуют квоты, но «нет полного запрета». Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляется комитетом 1718, передает РИА «Новости».

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Россия в октябре и ноябре якобы поставляла нефть в КНДР в обход санкций ООН.

Напомним, в конце декабря южнокорейские СМИ обвинили Китай в поставках нефти Северной Корее.