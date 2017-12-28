Южнокорейские СМИ обвинили Китай в продаже нефти Северной Корее

Судя по снимкам, сделанным американскими спутниками, китайские корабли торгуют нефтью с северокорейскими танкерами в открытом море, сообщают СМИ Южной Кореи.

«Чосон Ильбо» заявляет, что на снимках видно, как нефть переливают с китайских кораблей на северокорейское судно, передает РИА «Новости».

Правительственный источник заявил газете, что «нелегальная торговля началась» после ограничения импорта нефтепродуктов в КНДР по решению СБ ООН.