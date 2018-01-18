Пентагон подготовил план войны с КНДР

Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе разговоров на ужине перед началом состоявшейся в Ванкувере встречи глав МИД ряда стран по ситуации на Корейском полуострове сообщил о наличии у Вашингтона плана войны с КНДР, передают японские СМИ.

Как передает агентство «Киодо», Мэттис заявил, что пока США придерживаются дипломатического решения проблемы на Корейском полуострове.

«США готовятся. У нас есть и план войны», – приводит ТАСС слова Мэттиса.

Тем временем американские ученые Ганс Кристенсен и Роберт Норрис в журнале «Бюллетень ученых-ядерщиков» опубликовали статью, в которой говорится, что число ядерных боеголовок в распоряжении КНДР может достигать 20, причем у Пхеньяна может еще оставаться материал для производства до 60 новых боеголовок, передает РИА «Новости».



Кристенсен возглавляет проект по ядерной информации в Федерации американских ученых в Вашингтоне, Норрис – старший научный сотрудник упомянутой федерации.



«Основываясь на доступной информации, мы с осторожностью оцениваем число боеголовок, для которых Северная Корея могла собрать от 10 до 20 боеголовок. Возможно, что у Северной Кореи есть ядерные боеголовки для ракет меньшей дальности, однако мы еще не видели данных в пользу того, что КНДР может успешно осуществлять повторный вход в атмосферу, чтобы представить готовую к действию ядерную боеголовку в радиусе межконтинентальной баллистической ракеты», – говорится в статье.



В свою очередь, шеф аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что у США есть способы общения с КНДР.



«Существуют открытые каналы коммуникации», – сказал Келли.

При этом Келли оставил без комментариев вопрос о том, общался ли президент США Дональд Трамп с корейским лидером Ким Чен Ыном лично.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон со ссылкой на данные Японии рассказал о том, к какому эффекту приводят международные экономические санкции против КНДР.



По словам госсекретаря, японские власти некоторое время назад задержали около сотни северокорейских рыболовных судов, которые дрейфовали в территориальных водах Японии.



«Две трети людей на этих судах умерли. Они не пытались сбежать (из КНДР – прим. ВЗГЛЯД). Те, кто не умер, хотели вернуться домой, поэтому японцы вернули их в Северную Корею. Они (японцы – прим. ВЗГЛЯД) выяснили, что их послали зимой ловить рыбу из-за нехватки продовольствия. И их послали ловить рыбу без достаточного количества топлива, чтобы вернуться назад», – сказал Тиллерсон.

Напомним, ранее Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в попытках помешать восстановлению межкорейских связей в свете обещания Вашингтона не ослаблять санкции и давление, пока КНДР не откажется от ядерной и ракетной программ.