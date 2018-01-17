Луценко: «Деньги Януковича» пошли на ракетные комплексы

Конфискованные генпрокуратурой Украины средства экс-президента страны Виктора Януковича и его окружения пошли на сотни ракетных комплексов для ВСУ, заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

«Министерство обороны получило самую большую часть этих средств. И когда мы читаем в СМИ, что наконец сотни ракетных комплексов отечественного производства пошли в армию, то это на эти средства», - передает его слова «Укринформ».

Луценко не пояснил, какие именно ракетные комплексы были закуплены, однако утверждал, что поставлялось военным именно то вооружение, которого они ждали с учетом частых столкновений с «вражескими танками».

Администрация Госпогранслужбы, отметил Луценко, получила из конфискованных средств 700 млн гривен (24,4 млн долларов), из которых 300 млн направили на обустройство границы, а остальные – на создание системы идентификации отпечатков пальцев.

Нацполиция, заявил Луценко, получила 1,48 млрд гривен (около 50 млн долларов).

Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, конфискация «денег Януковича» оказалась масштабной мистификацией.