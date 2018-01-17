Пятилетнюю «пьяную» девочку из Омска выписали из больницы

Пятилетняя девочка, которую обнаружили без верхней одежды и в состоянии легкого алкогольного опьянения прохожие в Омске, в среду выписана из больницы, ее забрала мама, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Елизавета Степкина.

«Девочка сегодня выписана из больницы. Ребенка забрала мама, папа привлечен к ответственности. Всеми службами системы профилактики – комиссия по делам несовершеннолетних, здравоохранение, соцзащита – проводится работа с семьей», – цитирует Степкину РИА «Новости».

Детский омбудсмен в Омской области пояснила, что семья девочки на учете в органах профилактики до настоящего времени не состояла. Мать ребенка работает, а отец нет, добавила Степкина.

По ее словам, здоровью девочки ничего не угрожает. К матери претензий «быть не может, она была на работе».

«Ребенок целый день находился с папой. Основания для изъятия ребенка из семьи на сегодня отсутствуют», – резюмировала Елизавета Степкина.

Ранее региональное ГУ МВД сообщало, что во вторник в Омске прохожие обнаружили на улице пятилетнюю девочку, гуляющую без верхней одежды. В ходе осмотра медики выяснили, что в крови ребенка содержится 0,3 промилле алкоголя.

По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой, инцидент в Омске указывает на системные сбои в работе с несовершеннолетними.