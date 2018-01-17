Пятилетнюю «пьяную» девочку обнаружили на улице в Омске без родителей

В Омске прохожие обнаружили на улице пятилетнюю девочку, гуляющую без верхней одежды. В ходе осмотра медики выяснили, что в крови ребенка содержится 0,3 промилле алкоголя, сообщает областное УМВД.

Инцидент, о котором сообщается в среду, произошел вечером во вторник. Прохожие обнаружили раздетого ребенка, гуляющего без родителей, и вызвали полицию и скорую, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полицейским удалось быстро отыскать отца девочки – он спал дома в состоянии алкогольного опьянения. Мать девочки в это время находилась на работе.

В отношении отца ребенка были составлены протоколы по статьям «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» и «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет».

На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

Напомним, в ноябре в Подмосковье на улице обнаружили трехлетнего ребенка в одном подгузнике.