Кузнецова заявила о системном сбое в работе соцслужб

Инцидент в Омске, где пятилетнюю девочку обнаружили на улице неодетой, и драка в пермской школе, а также изъятие из семьи в Хакасии семерых детей из-за длины волос одного из них – все это указывает на системные сбои в работе с несовершеннолетними, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Конечно, здесь, как и после пермской истории, и истории в Хакасии снова возникают вопросы к комиссии по делам несовершеннолетних: к ее деятельности и профессионализму сотрудников», - передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, причины произошедшего кроются в системных сбоях в работе социальных служб. Для их устранения нужно «принимать серьезные меры», в том числе изучать, насколько системным является происходящее в отдельно взятом регионе.

Она имела в виду в том числе инцидент в Омске, где во вторник вечером на улице прохожие обнаружили ребенка без верхней одежды. Девочку завели в ближайший магазин, откуда вызвали полицию и скорую помощь. Врачи выяснили, что в крови ребенка – 0,3 промилле алкоголя.

По словам Кузнецовой, она уже сталкивалась с похожими ситуациями, однако указала, что нужно принимать меры, чтобы они не повторялись, так как в похожем случае ребенка могут найти «уже неживым».

«Мне сейчас важно понять, какие меры будут приняты регионом, чтобы и этот случай отработать, и чтобы была оказана помощь семье. Сейчас ее наказали, наказали отца», – добавила Кузнецова, но указала, что важно понять, почему раньше не была оказана помощь.

Кузнецова также отметила, что во время визита в Пермь в связи с инцидентом в школе было решено создать спецкомиссию для проведения аудита работы системы профилактики. По ее словам, это достаточно эффективное решение.

Напомним, в понедельник в результате драки с поножовщиной в школе №127 в Перми пострадали 15 человек, в том числе ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей.

Сотрудники охранной организации «Аякс-Безопасность», которые занимались охраной школы №127 в Перми, рассказали о нападении подростков на учебное заведение.