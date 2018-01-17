Овцы нарушили работу базы американской ПРО в Румынии

Овцы стали проблемой для военнослужащих стратегического комплекса противоракетной обороны США Aegis Ashore на румынской военной базе в Девеселу: животные пасутся вокруг бетонной ограды, наступая на датчики безопасности и приводя в действие сигналы тревоги.

До прихода американцев в 2013 году овцы паслись в этих местах многие годы, однако теперь вокруг их присутствия в Девеселу развернулась полемика. Одни напоминают, что владелец животных 63-летний крестьянин Думитру Блежа купил гектар земли и построил там овчарню еще в 2007 году, задолго до начала работ по установке противоракетного комплекса. Другие утверждают, что овчарня была построена без разрешения. Третьи и вовсе считают, что Блежа нарочно приобрел землю в этом районе, чтобы позже потребовать крупное возмещение от американцев.

Судебное разбирательство между румынским военным ведомством и овцеводом продолжается уже около трех лет. И вот сейчас представитель американского командования базы официально обратился в министерство национальной обороны, заявив, что расположенная в десятке метров от забора овчарня «подрывает минимальные требования безопасности и препятствует функционированию установок».

Американская сторона дала понять, что в данной ситуации Румыния нарушает обязательства по международному соглашению, передает ТАСС.

Вместе с тем, владелец животных 63-летний крестьянин Думитру Блежа потребовал компенсацию в размере 18 тыс. евро за возможный снос овчарни площадью 132 квадратных метра. В противном случае он отказывается увести свой скот в другое место.

Первый объект системы противоракетной обороны НАТО в Восточной Европе заработал в мае прошлого года на бывшей военно-воздушной базе Девеселу на юге Румынии.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что размещение пусковых установок ПРО США в Румынии является нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, МИД заявил об угрозе из Румынии после размещения там американской ПРО.