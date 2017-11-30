Жириновский нашел способ избежать нового «Колумбайна»

По мнению лидера ЛДПР, школьники задумали прийти в школу с ножами, мечтая прославиться. Он полагает, что есть несколько способов избежать подобных трагедий в будущем.

«Иногда невозможность самореализоваться в плане известности приводит к дурным и даже трагическим последствиям. Но почему не дать возможность большему числу молодых людей участвовать в общественной дискуссии? Приглашать на телевидение, на радио. Городское ТВ должно работать на школьников и студентов, чтобы расширить возможности для самореализации», – отметил Жириновский в своем Telegram-канале.

По его мнению, необходимо создать «настоящие, а не бутафорские гайд-парки. В Москве под это можно отдать Колонный зал Дома Союзов: пусть целый день дискутируют»

Жириновский отметил, что нападения в школах будут продолжаться, поскольку в общеобразовательных учреждениях в настоящее время нет должного воспитания. Одна из главнейших причин, по мнению политика, в том, что в школах сегодня мало педагогов-мужчин.

«Мы говорим о том, как предотвращать подобные происшествия, что нужно изменить в системе. Решение – нужно больше учителей-мужчин. Я понимаю, что зарплата на работе в школе недостаточно высокая, чтобы привлечь мужчин, потому что они чаще всего кормильцы в семье, но хотя бы пропагандистски можно работать в этом направлении? Ведь у нас в стране много офицеров, которые уходят в отставку в 45-50 лет. Они получают пенсию и еще вполне могли бы поработать в школе после завершения службы».

К тому же, добавляет Жириновский, многие мальчики не имеют перед глазами должного примера. «Как бы мы ни хотели уравнять женщин и мужчин, но мальчик все-таки хочет брать пример с мужчин: с отца, со старшего брата. Но многие дети сегодня из неполных семей, отцов у них нет, братьев нет, так еще и в школе работают в основном женщины».

Политик заметил, что в пермской школе директор, завуч, учитель и даже охранник – женщины.

При этом они хорошие учителя, многие из них просто героически относятся к своему труду, но необходимо менять саму систему.

Напомним, утром в понедельник в пермскую общеобразовательную школу № 127 ворвались двое подростков в масках и напали на учительницу и школьников. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.