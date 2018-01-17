Пьяный мужчина устроил драку в школе под Красноярском

Пьяный житель Сосновоборска Красноярского края ворвался в школу, где работает его жена, и прямо при учениках подрался с супругой, сообщил сотрудник пресс-службы краевого главка МВД Артем Кишкурин.

Кишкурин рассказал, что мужчина оттолкнул пытавшуюся остановить его пожилую вахтершу и ворвался в класс, где в это время его жена вела урок.

«Старшеклассники, присутствовавшие на занятиях, вытолкали его из кабинета и вызвали полицию. Школьники в потасовке не пострадали, а учительница получила травмы. Выяснилось что причиной инцидента стал бытовой конфликт», – передает РИА «Новости» слова представителя МВД.

В отношении мужчины заведено административное дело.

Напомним, в понедельник в результате драки с поножовщиной в школе №127 в Перми пострадали 15 человек, в том числе ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей.

Сотрудники охранной организации «Аякс-Безопасность», которые занимались охраной школы №127 в Перми, рассказали о нападении подростков на учебное заведение.