В Москве будут изготовлены шесть ракет «Ангара-А5»

В Москве до 2022 года будут изготовлены шесть ракет «Ангара-А5», рассказал гендиректор Космического центра им. Хруничева Алексей Варочко.

Всего на данный момент изготавливаются три ракеты «Ангара-1.2» и три «Ангара-А5»; дальнейший заказ будет определен дополнительно.

Кроме того, планируется, что в столице выпустят третью ступень тяжелой «Ангары-А5». Здесь же пройдут общие испытания ракет этого семейства, передает слова Варочко газета «Известия».

Он добавил, что уже седьмую «Ангару-А5» будут изготавливать в Омске по новой конструкторской документации.

Гендиректор Космического центра им. Хруничева рассказал также, что вторая тяжелая «Ангара-А5» будет поставлена Минобороны в 2018 году, а следующий старт легкой «Ангары-1.2» намечен на 2019–2020 годы.

По-прежнему в Москве будет производиться и ракеты «Протон». На 2018 год запланированы четыре запуска этих ракет: парный запуск спутников Eutelsat 5 West B и MEV-1 летом, метеоспутника «Электро-Л» осенью и многофункционального лабораторного модуля «Наука» зимой. В конце года может быть дополнительно запущен еще один военный аппарат по требованию Минобороны.

Говоря о финансовом состоянии Космического центра им. Хруничева, Алексей Варочко рассказал, что у предприятия имеется «большой кредитный портфель».

В прошлом Центр им. Хруничева, чтобы поддержать предприятие «Протон-ПМ», производящее двигатели для первой ступени ракеты «Протон-М», взял кредит. Со снижением заказов Центр был вынужден поддерживать «холостую» работу предприятия и выплачивать по кредиту банкам 650 млн рублей в год.

Другими статьями расходов Варочко назвал увеличившиеся производственные издержки и необходимость содержать и обслуживать имеющуюся излишнюю инфраструктуру.

Кроме того, текущее экономическое состояние предприятия усугубила череда аварий.

На «оздоровление» предприятие запросило дополнительные 30 млрд рублей. Отмечается, ранее «Роскосмос» уже предоставлял Центру сумму в два раза большую.

Напомним, в ноябре 2014 года стало известно, что в Центре им. Хруничева не хватает оборотных средств даже на производство ракет-носителей, а реанимацию предприятия оценили в 56 млрд рублей.

В мае 2015 года по итогам проверки в государственном космическом научно-производственном центре (ГКНПЦ) им. Хруничева было возбуждено восемь уголовных дел по факту махинаций, общий ущерб от которых превысил 9 млрд рублей.

Сообщалось также, что госкорпорация «Роскосмос» и Минэкономики должны представить в правительство обновленный план финансового оздоровления Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева к 31 января 2018 года.