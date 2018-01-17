Нефть подешевела в рамках коррекции и в ожидании статистики по запасам

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются после рекордного роста, трейдеры ожидают статистику по запасам сырья в США за прошлую неделю.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,1%, составив 69,08 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,11% – до 63,66 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Недавний рост нефтяных цен до максимальных отметок с декабря 2014 года сменился коррекционным удешевлением, при этом показатели остаются на высоких уровнях. Удорожание сырья объяснялось ребалансировкой рынка на фоне сделки стран ОПЕК по сокращению добычи.