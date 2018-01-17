Белый дом не исключил присуждения премий «самым бесчестным СМИ года»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обещала сообщать журналистам информацию о возможном присуждении премий «самым бесчестным СМИ года».

Она заявила, что будет информировать сотрудников СМИ «по этому возможному мероприятию и как оно будет выглядеть», передает РИА «Новости».

О присуждении премий «самым бесчестным и продажным СМИ года» объявил глава американского государства Дональд Трамп.

Напомним, у Трампа еще в период предвыборной гонки сложились напряженные отношения с рядом крупных СМИ. В частности, Трамп назвал CNN основным источником фейковых новостей в мире.