Австрия увязала отмену санкций ЕС к России с реализацией минских соглашений

По ходу реализации минских соглашений Евросоюз должен постепенно отменять санкции против России, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он заявил, что ЕС «должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте», а прогресс следует сопровождать отменой санкций «шаг за шагом». Курц напомнил, что, по мнению экс-главы МИД и действующего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, это «создаст стимулы для дальнейшего прогресса», передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Курц подчеркнул, что «в долгосрочной перспективе» мир в Европе без партнерства с Россией невозможен. Но это не значит, что следует «закрывать глаза на нарушение международного права», сказал канцлер.