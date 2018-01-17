Белый дом: Американцы любят Трампа за неполиткорректность

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс связала победу Дональда Трампа на выборах президента США с его неполиткорректностью.

Она признала, что Трамп не всегда «политически корректен». По мнению Сандерс, «это одна из причин, почему американский народ любит его, одна из причин, почему он победил», передает ТАСС.

Сандерс заявила, что Трамп – «не робот» и «называет вещи своими именами». Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что иногда Трамп «использует жесткие выражения».