Трамп обвинил сенатора в искажении его слов о странах третьего мира

Президент США Дональд Трамп в очередной раз опроверг слова сенатора-демократа Ричарда Дурбина о том, что он якобы назвал Гаити, Сальвадор и ряд стран Африки «странами-гадюшниками».

«Сенатор Дик Дурбин абсолютно неверно передал смысл того, что было сказано на заседании по DACA (программа, которая отсрочила депортацию тысяч незаконных мигрантов, приехавших в США в детстве). Сделки не могут быть заключены, когда нет доверия!» – написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп также заявил, что во время совещания в Белом доме не делал оскорбительных высказываний в адрес стран третьего мира и не считает себя расистом.

Ранее американские СМИ сообщали, что сенатор-демократ Ричард Дик Дурбин подтвердил, что Трамп на совещании по иммиграции с сенаторами назвал страны третьего мира «гадюшниками», и добавил, что Трамп использовал подобные выражения неоднократно на протяжении встречи.

Страны Африки потребовали от Трампа извинений, а в американском конгрессе заговорили об импичменте Трампа из-за этого высказывания.