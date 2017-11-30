Байкал обмелел до критической отметки

Уровень Байкала продолжает понижаться, озеро обмелело ниже критической отметки на шесть сантиметров, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пороговое значение - 456 метров по Тихоокеанской шкале отметок, однако сейчас это значение на 6 см ниже, передает ТАСС.

Вильфанд отметил, что последние четыре года эта проблема на слуху, однако сейчас уровень даже ниже, чем в 2015-2017 годах.

«Мы прогнозируем к 1 мая будет самый низкий уровень», - сказал глава Гидрометцентра.

По его словам, это будет самый низкий уровень в нынешнем веке, передает РИА «Новости».

В 2014 году уровень воды в Байкале снизился на 40 сантиметров, достигнув критической отметки, что привело к высыханию колодцев, горению торфяников в Бурятии и Иркутской области. Возникла также угроза для тепло- и водоснабжения городов на берегах Ангары.

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