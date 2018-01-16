Медведев не исключил исчезновения криптовалюты

Криптовалюты стали новым вызовом для правительств и бизнеса, однако они могут исчезнуть уже через несколько лет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

По словам премьера, теоретики предсказывали появление криптовалют еще в середине прошлого века, передает РИА «Новости».

«И всех сегодня волнует вопрос: где предел этой «криптовалютной гонке»? Вообще, может быть, это тупиковая ветвь киберреволюции? Ведь нельзя полностью исключить, что не повторится сценарий начала 1990-х годов, когда появилось множество компаний на базе развивающегося интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли с рынка. Но сама технология – интернет – не только сохранилась, но и играет в нашей жизни сейчас ключевую роль. Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн, станет частью повседневной реальности. Такой сценарий тоже не исключен», – сказал премьер.

Он также заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к переоценке фундаментальных ценностей, в том числе в связи с уменьшением личного пространства в деятельности человека.

Премьер отметил, что искусственный интеллект начинает действовать в традиционных для человека сферах. «Некоторые эксперты говорят о его постоянно расширяющейся экспансии. Даже о «бунте искусственного интеллекта»,– сказал он.

Глава кабмина отметил, что во многом это вызов не экономического, а нравственного и этического характера. По словам Медведева, технологически приватности не существует уже сейчас. Для экономики в этом есть плюсы, отметил глава правительства, поскольку можно добиться практически идеального таргетирования рекламы, предсказывать и формировать спрос на продукцию. Но вопрос в том, сказал Медведев, насколько будет защищена эта информация от возможных злоупотреблений.

По словам премьера, прогресс технологий создает такие вызовы, как рост социального неравенства и в доходах людей, и в неравномерности территориального развития. Он отметил, что задачей властей в этом случае является обеспечение всех условий «для нормальной жизни и развития людей вне зависимости от места проживания».

«К этим вызовам я бы добавил риск закрепления «технологического занавеса» – барьера между развитыми странами, которые владеют не только новыми технологиями, но и возможностями их совершенствовать, и теми, кто таких возможностей не имеет», – отметил премьер-министр.