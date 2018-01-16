Тело туриста обнаружили у подножия вулкана на Камчатке

Взгляд
16 января, вторник  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
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Взыскать с России деньги французам мешает соглашение времен Ельцина

Французы хотят половину Резервного фонда РФ в счет долгов царской России Фото: Валерий Бушухин/ТАСС
Представители Запада в который раз требуют деньги с России. Сотни тысяч французов недовольны соглашением, заключенным Москвой и Парижем при Ельцине, и требуют возврата средств, еще в XIX веке вложенных в строительство российских железных дорог. Речь идет о сумме, измеряемой в триллионах рублей. Каковы шансы, что России придется вернуть эти деньги? Подробности...
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Македонию затягивают в НАТО ради «щелчка по носу» Москве

Греция и Македония претендуют на одно и то же историческое наследие (на фото – гигантский памятник Александру Македонскому в Скопье)Фото: Ognen Teofilovski/Reuters
Соединенные Штаты надеются урегулировать давний конфликт между Грецией и Македонией по поводу названия бывшей югославской республики. Это даст возможность снять возражения Афин по поводу вступления Македонии в НАТО. Зачем Вашингтон так активно втягивает Скопье в свою орбиту, ведь, казалось бы, политическое значение Македонии не столь велико? Подробности...
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Реакция бедняков на благотворительность оказывается парадоксальной

Представьте себе, что брать бесплатный хлеб – это унизительно. Поэтому толпа может стать злым и неуправляемым организмомФото: Смирнов Владимир/ТАСС
Потоки оскорблений и хамство – главная реакция, которую получили в свой адрес некоторые предприниматели, решившие бесплатно раздавать свою собственность беднякам. Как выяснилось, такие примеры в России не редкость. С чем связано подобное поведение тех, кто, казалось бы, должен только благодарить за любую оказанную им помощь? Подробности...
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Угроза перевешать венгров чревата серьезными последствиями

Виктор Орбан и Михай ТудосеФото: Laszlo Balogh/Reuters,
Octav Ganea/Inquam Photos/Reuters
В Европе новый скандал с нацистским душком, который Брюссель старательно пытается не заметить. По сути, премьер Румынии пообещал перевешать венгров Трансильвании, если они продолжат борьбу за автономию. К сожалению, это не проблема только лишь отношений Румынии и Венгрии. Это угроза масштабного кризиса, в который может быть вовлечена и Россия. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Это был наш русский Че Гевара

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Ушел Виктор Иванович Анпилов. Ушла эпоха. Очень жалко. Умер искренний борец за людей. Человек, прошедший всё и не сломленный в своих убеждениях. Он всегда был впереди и никогда не боялся ничего. Подробности...
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Что на самом деле сказал Владимир Путин о теле Ленина и мощах святых

Сергей Худиев, публицист, богослов
По социальным сетям разбежались громкие заголовки: «Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых», «Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством» и тому подобные. Заголовки вызвали ожидаемое волнение. Подробности...
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Мне не нужна «Святая Русь за полчаса»

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Помните, еще Воланд удивлялся: «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» В предвыборную пору в России новой, сильно постсоветской, замеченная Булгаковым деталь общественно-политического механизма ничуть не устарела. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России

      В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом году
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      В пермской школе № 127 произошла резня

      Массовая резня произошла в пермской школе № 127 в первый день учебы после зимних каникул. По последним данным, пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы, один ребенок, четвероклассник, находится в критическом состоянии
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      Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Второй дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Боевые расчеты развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и начали отслеживание целей
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        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

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          Тело туриста обнаружили у подножия вулкана на Камчатке

          16 января 2018, 09:52

          Текст: Наталья Ануфриева

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          На Камчатке выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого было обнаружено у подножия вулкана Козельский, сообщает краевой Следственный комитет (СК).

          Тело погибшего извлекли из промерзшего грунта и доставили в краевое бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Личность умершего устанавливается, говорится в сообщении на сайте СК.

          Вулкан Козельский находится в 35 км от Петропавловска-Камчатского. Он очень популярен среди туристов. Кроме того, у подножья вулкана расположен базовый лагерь для летней тренировки горнолыжников и промежуточный для альпинистов.

          Напомним, в феврале 2016 года немецкий турист погиб под лавиной на вулкане Камчатки.


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