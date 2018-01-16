Тело туриста обнаружили у подножия вулкана на Камчатке

На Камчатке выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого было обнаружено у подножия вулкана Козельский, сообщает краевой Следственный комитет (СК).

Тело погибшего извлекли из промерзшего грунта и доставили в краевое бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Личность умершего устанавливается, говорится в сообщении на сайте СК.

Вулкан Козельский находится в 35 км от Петропавловска-Камчатского. Он очень популярен среди туристов. Кроме того, у подножья вулкана расположен базовый лагерь для летней тренировки горнолыжников и промежуточный для альпинистов.

Напомним, в феврале 2016 года немецкий турист погиб под лавиной на вулкане Камчатки.