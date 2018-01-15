Дело о поножовщине в пермской школе передано главному управлению СК

Дело о поножовщине в пермской школе передано в производство главного управления Следственного комитета России, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

«По поручению председателя Следственного комитета России уголовное дело о причинении ножевых ранений школьникам в Пермском крае передано в производство Главного следственного управления СК», – говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Кроме того, председатель СК направил в Пермский край своего старшего помощника.

В рамках расследования уголовного дела следователю, который направлен в Пермский край, дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие.

Также в ходе следствия будет дана оценка действиям сотрудников учебного заведения, родителей подростков и лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе.

Напомним, утром в понедельник в пермской школе №127 произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.

Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.