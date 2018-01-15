ВЦИОМ: За Путина на президентских выборах готовы проголосовать 73,8% россиян

Почти 74% россиян, принявших участие в январском опросе ВЦИОМ, заявили о готовности проголосовать на президентских выборах за действующего главу государства Владимира Путина.

Во время исследования, проводившегося 8-10 января, респондентам было предложено ответить на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье. В результате среди всех опрошенных россиян отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах готовы 73,8% избирателей, за (кандидата КПРФ, бизнесмена) Павла Грудинина – 7,2%, за (лидера ЛДПР) Владимира Жириновского – 4,7%, за (телеведущую, кандидата от партии «Гражданская инициатива») Ксению Собчак – 1,0%, за (основателя и кандидата партии «Яблоко») Григория Явлинского – 0,6%, за (бизнес-омбудсмена, кандидата Партии роста) Бориса Титова – 0,3%.

Еще выше процент предполагаемого голосования за Путина среди тех, кто заявил, что точно планирует пойти на выборах. «С учетом явки... показатели в рейтинге кандидатов следующие: по Владимиру Путину – 81,1%, по Павлу Грудинину – 7,6%, по Владимиру Жириновскому – 4,2%, по Ксении Собчак – 0,7%, по Григорию Явлинскому – 0,6%. По Борису Титову – 0,4%», – сообщает ВЦИОМ.

На данный момент декларируемая явка составляет 67%, еще 11% респондентов заявили, что скорее всего примут участие в выборах, передает ТАСС.

В антирейтинге кандидатов (он определялся по результатам опроса, проведенного 10-11 января) лидирует Собчак: 89,8% респондентов сказали, что не отдадут свой голос за нее ни при каких обстоятельствах. Далее следуют Явлинский (44,8%), Жириновский (44,6%), Титов (28,9%), Грудинин (28,2%). Антирейтинг Путина составляет всего 3,9%.

Кроме того, 64% опрошенных россиян уверены, что предвыборная борьба между кандидатами в президенты проходит открыто и честно. Кроме того, 34% россиян считают, что выборы президента также пройдут честно, 46% опрошенных предполагают незначительные нарушения, «которые не окажут влияния на общий итог выборов», и только 17% считают, что результаты будут серьезно искажены.

Знают о предстоящих выборах 89% россиян, что на 7% выше показателей предыдущего опроса, состоявшегося во второй декаде декабря прошлого года (82%). Кроме того, последние показатели почти в два раза выше индекса, рассчитанного на март 2017 года (45%).

Оценивая работу СМИ по освещению избирательной кампании, 68% респондентов сказали, что в целом предоставляемой информации о выборах достаточно. Вместе с тем 51% респондентов считает, что информации о предвыборных программах кандидатов на предстоящих выборах не хватает. Кроме того, 61% опрошенных россиян отметили, что СМИ «объективны и беспристрастны» в освещении предвыборной гонки.

Также данные ВЦИОМ показывают, что респондентов беспокоит проблема низкого уровня заработных плат, МРОТ и прожиточного минимума (23%). Кроме того, для опрошенных крайне актуально повышение размера пенсий (18%) и улучшение работы системы здравоохранения (17%).

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки в 2018 году составил по 1 тыс. человек каждый день. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Максимальный размер ошибки для трехдневной выборки с вероятностью 95% не превышает 1,8%, для двухдневной – 2,2%.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.