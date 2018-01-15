Названы дата и место прощания с Владимиром Шаинским

Тело композитора Владимира Шаинского доставят из США в Москву 19 января, гражданская панихида пройдет 22 января в Московском доме композиторов, похороны пройдут в тот же день, сообщил сын композитора Вячеслав Шаинский.

«Дата перевозки назначена на 19-е число, дата похорон – на 22 января. Прощание пройдет в Московском доме композиторов в Брюсовом переулке, начало в 11 часов», – передает ТАСС слова Шаинского.

Он рассказал также, что семья «рассчитывает на исполнение воли отца и захоронение на Новодевичьем кладбище».

Тем временем вечер памяти Владимира Шаинского уже прошел в пятницу в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния), сообщила РИА «Новости» Лана Златопольская, помогающая в организации встречи.

«Вдова Шаинского – Светлана Владимировна хочет сделать вечер памяти. Соберутся те, кто его любил, кто захочет его вспомнить», – отменяала она перед начамлом мероприятия. Относительно программы вечера Златопольская говорила: «Будем петь его песенки».



Как сообщил консул-советник генерального консульства России в Сиэттле (штат Вашингтон) Халит Айсин, дипмиссия готова оказать вдове композитора любую помощь.

«Мы находимся в контакте со Светланой Владимировной, но на данный момент она не просила нас о какой-либо помощи. Если потребуется содействие, мы его окажем», – сказал он.

Напомним, народный артист России, композитор Владимир Шаинский умер 26 декабря на 93-году жизни. Его сын подробно рассказал о его смерти и предположил, где он может быть похоронен. Как расказала вдова композитора, последние три года Владимир Шаинский не сочинял новой музыки, он тяжело болел, но играть продолжал.

Позже сообщалось, что Минкульт достиг предварительной договоренности о похоронах композитора Владимира Шаинского в России после 12 января.