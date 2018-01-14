В КПРФ оценили слова Путина о мавзолее Ленина

Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников прокомментировал слова президента Владимира Путина, сравнившего помещение Владимира Ленина в мавзолей с почитанием мощей святых.

Мельников отметил, что эти слова президента «очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея». «В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной», – сказал он РИА «Новости».

При этом Мельников сказал, что кодекс строителя коммунизма «не может являться примитивной выдержкой из Библии». «Все же этот кодекс нацелен на строительство справедливого общества здесь и сейчас», – отметил он.

«Коммунизм близок к христианству настолько же, насколько от христианства далека та форма капитализма, которая сегодня имеет место в нашей стране, в нашей экономике», – заключил он.

Напомним, Путин в интервью для фильма «Валаам», отрывок которого показали в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1», сравнил коммунизм с христианством, а помещение Владимира Ленина в мавзолей – с почитанием мощей святых.

Отметим, что вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал захоронить тело Владимира Ленина, на что глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех «успокоиться» и заявил, что тело вождя революции хранится по православным канонам.