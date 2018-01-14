ООП попросила исламские страны о помощи в свете угроз США

Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) попросил исламские государства* обеспечить финансирование ее структур в свете угроз Вашингтона прекратить помощь палестинцам.

В заявлении организации говорится, что средства необходимы ООП «для поддержания стойкости палестинцев в оккупированном Иерусалиме, оказания помощи семьям погибших, раненым и заключенным», передает РИА «Новости».

Напомним, в начале января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп увязал выделение помощи Палестине с возобновлением переговоров с Израилем.

В декабре прошлого года Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Палестине Вашингтон предложил сделать столицей другой город.

ООП в ответ созвала конференцию для провозглашения палестинского государства.