Сторонники Трампа пригрозили «арестовать» мэра Лондона

Сторонники американского президента Дональда Трампа ворвались в зал перед выступлением мэра Лондона Садика Хана и потребовали «арестовать» главу британской столицы, сообщает Sky News.

Акцию устроили члены организации «Белые пендрагоны» (White Pendragons). Они скандировали лозунги в поддержку Трампа и выхода Великобритании из Евросоюза, передает РИА «Новости».

На опубликованной в интернете записи происшествия слышно, как один из протестующих говорит: «Дамы и господа, мы пришли сюда сегодня, чтобы произвести ненасильственный и мирный гражданский арест».

Сотрудники охраны вмешались в ситуацию, но участники группы настаивали на том, что они не должны покидать помещение, ведь приобрели билеты на выступление мэра.

Когда протестующие все же вышли, Хан выступил со своей речью.

Ранее мэр Лондона заявлял, что британский премьер Тереза Мэй напрасно передала приглашение посетить страну с госвизитом президенту США Дональду Трампу. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон за это назвал мэра Лондона «напыщенным хлыщом».

Напомним, Дональд Трамп подтвердил решение отменить визит в Великобританию, объяснив это несогласием с действиями предыдущей администрации.