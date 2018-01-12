Джонсон назвал противников Трампа «напыщенными болтунами»

Глава МИД Британии Борис Джонсон назвал «напыщенными болтунами» политиков, выступающих против визита президента США Дональда Трампа в Соединенное королевство.

«США – крупнейший инвестор для Великобритании, и все же Хан и Корбин (мэр Лондона Садик Хан и глава Лейбористской партии Джереми Корбин, – прим. ВЗГЛЯД), видимо, целенаправленно ставят эти важнейшие отношения под угрозу», – цитирует Джонсона «Интерфакс».

Глава МИД Британии отметил, что в Лондоне не позволят подвергнуть отношения США и Великобритании опасности «из-за напыщенных спесивых болтунов из городской администрации».

Ранее Дональд Трамп подтвердил решение отменить визит в Великобританию, объяснив это несогласием с действиями предыдущей администрации.

В декабре мэр Лондона Садик Хан предложил Трампу не ехать в Британию из-за заявления по Иерусалиму.