При попытке уйти от полицейской погони в Петербурге погибли три человека

В Санкт-Петербурге три человека погибли, попав в ДТП при попытке скрыться от полиции, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла на Гражданском проспекте в районе дома № 89.

Водитель Hyundai Santa Fe, не остановившись по требованию сотрудников ГИБДД, решил уйти от преследования и протаранил металлический столб для растяжки проводов Горэлектротранса, передает РИА «Новости».

Погибли водитель 1996 года рождения и двое пассажиров, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В пятницу в Петербурге маршрутка столкнулась с фурой.